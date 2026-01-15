Pam: Entschuldigung auf Plakaten

Seit Anfang Jahr sind in Zürich und Bern verschiedene bunte Plakate der Agentur Pam zu sehen, auf welchen sich die Agentur entschuldigt. «Wir haben einmal mehr auf den alljährlichen Weihnachtskarten-Versand verzichtet und bitten deshalb um etwas Nachsehen», wird Miro Pfister, Co-Gründer und Creative Director von Pam, in einer Medienmitteilung zitiert.
Die Sujets sind in verschiedenen Farben gestaltet und zeigen den Entschuldigungstext zusammen mit einem QR-Code und der Website-Adresse der Agentur. Die Kampagne hat laut Mitteilung bereits für erste positive Reaktionen gesorgt. Sie reiht sich in die Serie von Out-of-Home-Werbungen ein, die Pam regelmässig in eigener Sache schaltet. Aktuell ist parallel eine weitere Kampagne mit Hausi Leutenegger zu sehen. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei PAM Advertising: Parvez Sheik Fareed, Miro Pfister (Gesamtverantwortung und Creative Direction).