Ein Jahr nach dem Launch als Internetanbieter setzt Galaxus in seiner neuen Werbekampagne wieder auf den gleichen Ansatz wie beim Erstauftritt: Stille, Entschleunigung, entspannte Menschen zuhause.
Die Kampagne ist seit Montag auf Plakaten und in DOOH, als Display Ads sowie auf Social Media zu sehen. Gezeigt werden Personen, die zuhause abschalten und dabei Galaxus Internet nutzen – ein bewusstes Kontrastprogramm zum Versprechen schnellen Internets.
Galaxus war im März 2025 ins Internetgeschäft eingestiegen und hatte sein 10-Gbit/s-Angebot bereits damals mit einer entschleunigten Kampagne beworben. Kernbotschaft damals: Wer zuhause das schnellste Internet hat, verpasst draussen nichts. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei Digitec Galaxus: Martin Walthert (Chief Marketing Officer), Flurin Spring (Creative Director), Jill Wanner (Leader Brand Communications), Mariya Alipieva (Senior Brand Manager, Projektleitung), Elisabeth Rönz (Art Direction Lead, Konzept, Umsetzung), Luisa Silvestri (Art Direction, Konzept), Christan Walker (Fotografie, Regie, DoP, Colorgrading Bewegtbild), Manuela Rüegg (Producer), Alessandro Aellig (Umsetzung), Cédric Feusi, Luca Giugliano (Digital Marketing & Mediaplanung), Gesine Hauder (Mediaplanung), Yannick Meilleray, Aglaë Goubi, Martin Grande (französische Transkreation); externe Partner: Loris Scaglia (Copywriter französisch), Raphael Werner (Gaffer), Michele di Fede (Fotoassistenz), Alina Benz (Aufnahmeleitung), Marysol Fernandez (Casting), The Spot - Philippe Favre (Locationscouting), Amanda Brooke (Styling, Hair & Make-up), Viviane Rapp (Ausstattung), Seline Imhasly, Tabea Feuz (Ausstattungsassistenz) Christian Spirig (Colorgrading Foto), UKO - The Audio Suite (Tonpostproduktion).