Publiziert am 07.04.2026

Ein Jahr nach dem Launch als Internetanbieter setzt Galaxus in seiner neuen Werbekampagne wieder auf den gleichen Ansatz wie beim Erstauftritt: Stille, Entschleunigung, entspannte Menschen zuhause.

Die Kampagne ist seit Montag auf Plakaten und in DOOH, als Display Ads sowie auf Social Media zu sehen. Gezeigt werden Personen, die zuhause abschalten und dabei Galaxus Internet nutzen – ein bewusstes Kontrastprogramm zum Versprechen schnellen Internets.

Galaxus war im März 2025 ins Internetgeschäft eingestiegen und hatte sein 10-Gbit/s-Angebot bereits damals mit einer entschleunigten Kampagne beworben. Kernbotschaft damals: Wer zuhause das schnellste Internet hat, verpasst draussen nichts. (pd/cbe)