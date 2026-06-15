Publiziert am 15.06.2026

Das knapp 30 Hektaren grosse Klybeck-Areal zählt zu den grössten Transformationsarealen der Deutschschweiz. Aus dem früheren Industriestandort soll über die nächsten 15 bis 20 Jahre ein durchmischter Stadtteil werden. Die Entwicklung verantworten der Kanton Basel-Stadt, Swiss Life und Rhystadt gemeinsam im Projekt klybeckplus. Dessen Richtprojekt vom November 2025 sieht für das gesamte Areal Wohnraum für 8500 Menschen und 7500 Arbeitsplätze vor. «Neues Klybeck» steht nur für den Arealteil von Rhystadt.













Marke, Kampagne und Vermarktungskommunikation stammen von Farner, Website und technische Umsetzung von BlueGlass – beide Team Farner. Im Zentrum der Gestaltung steht ein überbrückendes «nk» – die Initialen von «Neues Klybeck» –, das laut Mitteilung Gegensätze wie Industrie und Wohnen verbinden soll. Die Kampagne arbeitet mit grossen Zahlen aus dem Quartier, etwa «1893 – Gründungsjahr des FC Basel» oder «5 – Minuten zu Fuss bis zum Rhein». Die Website soll sich laut Mitteilung später vom Vermarktungsinstrument zur Quartierwebsite entwickeln.



Marke, Kampagne und Vermarktungskommunikation stammen von Farner, Website und technische Umsetzung von BlueGlass – beide Team Farner. Im Zentrum der Gestaltung steht ein überbrückendes «nk» – die Initialen von «Neues Klybeck» –, das laut Mitteilung Gegensätze wie Industrie und Wohnen verbinden soll. Die Kampagne arbeitet mit grossen Zahlen aus dem Quartier, etwa «1893 – Gründungsjahr des FC Basel» oder «5 – Minuten zu Fuss bis zum Rhein». Die Website soll sich laut Mitteilung später vom Vermarktungsinstrument zur Quartierwebsite entwickeln.

Die Marke wird bewusst früh aufgebaut. Wohnen wird laut Rhystadt erst möglich, wenn der Bebauungsplan rechtskräftig ist – aus heutiger Sicht Ende 2028. Bis dahin stehen Gewerbeflächen im Vordergrund, etwa das geplante Labor- und Bürogebäude «Flow» mit rund 19'000 Quadratmetern, das ab Ende 2029 bezugsbereit sein soll. Die Entwicklung des Areals ist politisch umstritten; in der Mitteilung selbst ist von «politischer und gesellschaftlicher Volatilität und Spannungen» die Rede.

«Wir wollen den Menschen etwas Konkretes an die Hand geben, kein aufgesetztes Label. Wenn ‹Neues Klybeck› irgendwann zum selbstverständlichen Begriff wird, den die Leute von sich aus verwenden, haben wir erreicht, was wir wollten», sagt Christian Hansen, Projektleiter seitens Farner. (pd/nil)