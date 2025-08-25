Publiziert am 25.08.2025

Die ehemalige Farner-Strategiechefin Regula Bührer Fecker hatte sich Anfang Jahr selbständig gemacht und gründete ihre Kommunikationsagentur La Stratégiste (persoenlich.com berichtete). Nun hat die zweifache «Werberin des Jahres» ihren ersten Pitch gewonnen, teilt sie am Montag mit.

La Stratégiste wird die neue Imagekampagne der Krebsliga Schweiz entwickeln und die Organisation ab sofort kommunikativ begleiten. Die nationale Kampagne wird ab Februar 2026 sichtbar. Im Fokus stehen eine stärkere Sichtbarkeit der Krebsliga sowie eine emotionale Ansprache mit Blick auf Fundraising, heisst es weiter.

Für La Stratégiste war das die erste Teilnahme an einem Pitch, erklärt Bührer Fecker auf Anfrage. Bisher war die Strategieexpertin mit Auftragsarbeiten beschäftigt. (pd/spo)