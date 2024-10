Zimmermann: Erwachsen statt Migros- oder Coop-Kind

Publiziert am 15.10.2024

Im Februar dieses Jahres hat Alfies.ch im Grossraum Zürich seinen Online-Supermarkt lanciert (persoenlich.com berichtete). Nach der Übernahme von Stash im Mai folgt nun eine digitale Kampagne, die darauf abzielt, die Markenbekanntheit von Alfies.ch weiter zu steigern und die Kund:innen von den einzigartigen Vorteilen zu überzeugen.

Zimmermann Communications hat eine kompetitive Kampagne für den digitalen Einsatz entwickelt und umgesetzt, die auf den relevanten Painpoints der Shopper basiert. Sie zeigt, wie Einkaufen heute smart und unkompliziert auf Alfies.ch funktioniert, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Drei Basisfilme fokussieren auf die wichtigsten Motive des Online-Einkaufens: Komfort, Zeitersparnis und spezifisch für Alfies, Flexibilität. Die Protagonisten zeigen selbstbewusst, humorvoll und direkt an den Adressaten gerichtet, wie man 2024 einfach, smart und schnell seine Einkäufe erledigt. Dabei vergleichen sie in schnell geschnittenen Vignetten den altertümlichen Supermarkt-Einkauf mit dem zeitgemässen Online-Einkauf auf Alfies.ch. Und das nicht ganz ohne Augenzwinkern. So erklärt ein Protagonist ironisch: «Du bist ein Migros- oder Coop-Kind? Ich bin erwachsen und bestelle auf alfies.ch»:

Vier weitere Kurzfilme und Cut-Downs, sowie zahlreiche digitale Werbemittel kommunizieren die einzigartigen USPs, die Alfies.ch von der Offline- und Online-Konkurrenz abhebt: den Mindestbestellwert von 29 Franken, die Gratislieferung ab 59 Franken und die kurze Lieferzeit von 60 Minuten. Zusätzlich wird der Service-UPS des Bringens und Holens von Harassen kommuniziert.



Die Kampagne läuft ab sofort in diversen digitalen und sozialen Medien mit Fokus auf das Liefergebiet von Alfies.ch im Grossraum Zürich. (pd/cbe)