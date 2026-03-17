Agence Trio: «Es war ein Kampf für ihn»

Publiziert am 17.03.2026

Die Agence Trio gilt als die älteste noch aktive Kommunikationsagentur der Schweiz. Sie wurde 1931 gegründet. Nun steht sie vor einem Generationenwechsel. Michael Kamm, der seit 20 Jahren CEO ist, verlässt sie Ende März. Redaktorin Sandra Porchet hat den Sitz in Lausanne besucht und sagt, was sich bei der Agentur alles ändern wird und was nicht. Sie spricht auch über ein bestimmtes Anliegen von Kamm: «Er hat sich engagiert, damit die Romandie als eigenständiger Werbemarkt wahrgenommen wird. Es war ein Kampf für ihn.»

Weiteres Thema im Podcast: Letzte Woche wurde Roger Elsener als neuer SRF-Direktor vorgestellt. Die Wahl hat für Kritik gesorgt: keine Journalismuserfahrung, ein Faible für Reality-TV. Christian Beck kennt Elsener seit langem und hätte ihn sogar als SRG-Generaldirektor gesehen. Er kontert die Kritik: «Elsener ist einer, der die Leute miteinbezieht und er bringt einen riesigen Rucksack mit.»

Zum Abschluss blickt Beck auf den bevorstehenden SWA Summit, der dieses Jahr erstmals unter neuem Namen und mit neuem Präsidenten Jan De Schepper stattfindet. Auf einen Vortrag freut er sich besonders.

Die neueste Podcastfolge wurde am Dienstag in den Redaktionsräumen der persönlich Verlags AG in Zürich-Wiedikon aufgezeichnet. Der persoenlich.com-Podcast erscheint immer am Dienstag und ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcastplattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar. In Zweierkonstellation diskutiert die Redaktion über aktuelle Themen und Ereignisse, die in der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche für Schlagzeilen gesorgt haben. (spo)