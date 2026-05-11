Über 6000 Personen in Zürich nutzen nach Angaben von EWZ bereits «ewz.solarquartier». Das Angebot führt innerhalb eines Quartiers Solarstromproduzenten und -verbraucher zusammen. Mit einer neuen Kampagne, umgesetzt vom Studio Marvin Hugentobler, will das Unternehmen 10 000 Teilnehmende erreichen.
Das Produkt setzt das Konzept der Lokalen Elektrizitätsgemeinschaft (LEG) um, das Solarstrom direkt im Quartier vermittelt wird. EWZ verspricht sich davon einen Beitrag zum Solarausbau in der Stadt Zürich.
Visuell setzt die Kampagne auf das Bild einer übergrossen dreidimensionalen Glace-Skulptur aus Solarpanels. So will man zeigen, dass alltägliche Anwendungen wie das Kühlen von Lebensmitteln mit lokalem Solarstrom betrieben werden können.
Die Kampagne wird primär auf Plakaten in der Stadt Zürich zu sehen sein, wie es in der Medienmitteilung heisst. Ergänzt wird sie durch Haushaltsmailings, Social Media mit sogenannten «Quartierfluencern» sowie Beiträge auf dem hauseigenen Online-Magazin Powernewz. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei EWZ: Adrian Furger (Leiter Performance & Growth), Marco Good (Kampagnenleitung), Julia Weber, Fabrice Göldi, Lou König (Social Media Content), Esther Peter (Powernewz Magazin), Pascal Schaub (Leiter Marketing und Kommunikation); verantwortlich bei Studio Marvin Hugentobler: Marvin Hugentobler (Creative Direction), Maria Gysi (Motion Design & 3D), Ricardo Perret Birdviewpicture (Fotografie & Bewegtbild).