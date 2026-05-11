Kreisvier

Wenn Lebensfreude zum Wunsch wird

Wenn Lebensfreude zum Wunsch wird

Die Basler Agentur hat für den ME/CFS Verein Schweiz eine nationale Kampagne entwickelt.

Die Basler Agentur hat für den ME/CFS Verein Schweiz eine nationale Kampagne entwickelt, die auf die neurologische Erkrankung Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syndrom aufmerksam machen soll. Unter dem Motto «Geniess das Leben für mich» kommen Betroffene selbst zu Wort.