Ruf Lanz

Konkrete Liebeserklärung an Zürich

Konkrete Liebeserklärung an Zürich

Zum Jubiläum des Haus Konstruktiv kreierte Ruf Lanz eine Liebeserklärung an Zürich und die Zürcher Konkreten.

Zum 40-Jahr-Jubiläum des Haus Konstruktiv kreierte Ruf Lanz eine Liebeserklärung an Zürich und die Zürcher Konkreten, deren Haltung und Ästhetik im Museum bis heute lebendig ist.