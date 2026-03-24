Im Mittelpunkt stehen die Studiengänge Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie und Pflegewissenschaft. Die Kampagne positioniert die Studiengänge als modern, praxisnah und wissenschaftlich fundiert. Damit setzt die Schule bewusst auf einen Bruch mit konventionellen Darstellungen von Gesundheitsberufen, wie die verantwortliche Agentur Ka Boom in einer Medienmitteilung schreibt.
Die kreative Leitidee lautet «Nackt betrachtet: Gesundheit geht uns alle an». Visuell arbeitet die Kampagne mit Bodypainting, echten Models und einer kontrastreichen, farbintensiven Bildsprache. Menschen in verschiedenen Lebensphasen werden in Szenen gezeigt, die Nähe, Bewegung und Vielfalt thematisieren – von Berührung über den Alltag bis hin zu technologischen Anwendungen.
Ziel der Kampagne ist es, neue Studierende für die Gesundheitsangebote der OST – Fachhochschule Ostschweiz zu gewinnen und Gesundheitsberufe als gesellschaftlich relevante, zeitgemässe Tätigkeitsfelder zu positionieren. Ausgespielt wird die Kampagne über Social Media sowie über digitale Aussenwerbung an stark frequentierten Standorten. (pd/nil)
Credits
Verantwortliche Agentur: Ka Boom – Die Kommunikationsagentur; verantwortlich bei Departement Pflegewissenschaft der OST – Ostschweizer Fachhochschule: Carlos Friedrich (Leiter Marketing), Thomas Beer (Studiengangsleiter MSc in Pflegewissenschaft), Marc Richle (Projektleiter Marketing), Iris Brülisauer (Marketing Specialist Departement Gesundheit).