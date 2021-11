Es gibt keinen grösseren Zufall als das Leben: Wo wir geboren werden, entscheidet über die Chancen, die wir haben. Die daraus entstehende Ungleichheit bekämpft Helvetas seit über 60 Jahren in mehr als 30 Ländern weltweit. Rod Kommunikation hat die grösste Schweizer Organisation für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe strategisch begleitet und die erste Kampagne rund um das neu entwickelte Kernthema Chancengleichheit konzipiert.

In enger Zusammenarbeit mit lokalen Fotografinnen und Partnern in Mosambik, Guatemala und Nepal sind drei Sujets entstanden, die Einblick in die Lebenswelten von drei Personen in drei Kontinenten verschaffen: Madina Muhuthage in Afrika, Clemencia López Cabrera in Südamerika und Sundar Thapa in Asien. «Die authentischen Geschichten zeigen uns, dass es auch heute noch nicht für alle selbstverständlich ist, sauberes Wasser, eine Ausbildung oder ein Mitspracherecht zu haben. Gemeinsam können wir aber Chancengleichheit schaffen», so Stefan Stolle, der als Geschäftsleitungsmitglied von Helvetas die neue Kampagne verantwortet.

Eine digitale Kampagne ergänzt die Plakatkampagne, die in den 30 grössten Schweizer Städten in der Deutschschweiz, der Romandie und im Tessin präsent sein wird, wie Rod in einer Mitteilung schreibt. Ein interaktives Banner führt zu zwölf individuellen Lebensgeschichten von Menschen, die zum gleichen Zeitpunkt wie die Userinnen und Leser, aber zufällig ganz woanders auf der Welt geboren wurden – ein Vergleich, der einem die Folgen fehlender Chancengleichheit eindrücklich vor Augen führt und zum Handeln auffordert.

Übrigens: In der aktuellen Ausgabe des Helvetas-Magazins «Partnerschaft» liegt ein Brettspiel bei, das sich ganz dem Zufallsprinzip widmet. Wer zufällig als Frau geboren wird, muss zuallererst mal zwei Runden aussetzen. Es ist eben noch ein langer Weg bis zur Chancengleichheit.

Verantwortlich bei Helvetas: Stefan Stolle (Leiter Marketing), Susanne Strässle (Leiterin Content), Christina Meyer (Leiterin Performance Marketing); Konzeption, Kreation und Realisation: Rod Kommunikation; Fotografie: Sandra Sebastián (Guatemala), Ricardo Franco (Mosambik), Narendra Shrestha (Nepal). Bildbearbeitung: Lorenz Wahl; Mediapartner Digitale Kampagne: Capture Media. (pd/cbe)