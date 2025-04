Stuiq: Falkenbier sieht tief in den Farbtopf

Publiziert am 07.04.2025

Das Schaffhauser Bier gibt es ab sofort im neuen Packaging-Design mit dem «Retro-Falken». Das historische Logo wurde reaktiviert und in vielen verschiedenen Farben über das gesamte Biersortiment stringent ausgeweitet. So erhalte der Brand einen retro-modernen Touch, schreibt die für das Rebranding verantwortliche Agentur Stuiq.

Passend dazu hat Stuiq eine Kampagne entwickelt, um die farbigen Bierdosen entsprechend zu inszenieren. «Wir freuen uns sehr, mit diesem frischen Look und den vielfältigen Sujets rauszugehen und auch Falken-Kenner etwas zu überraschen. Unseren Traditionen und vor allem dem guten Geschmack bleiben wir natürlich treu», so Andrea Imthurn, Marketing-Direktorin bei Falken. Mit welchen Sujets es zukünftig weitergeht, wird noch nicht verraten.

«Bierwerbung ist für uns etwas ganz Besonderes. Vermutlich hat jeder viele unterschiedliche Assoziationen, Erinnerungen und Erlebnisse mit dem Kultgetränk … gibt es ja auch schon seit 6000 Jahren. Dabei hat jedes Bier seinen ganz speziellen Charakter und diesen wollen wir transportieren», erklärt Daniel Baumgartner, Etatleiter bei Stuiq für Falkenbier. Die Kampagne wird vor allem am Kernmarkt Schaffhausen in der Öffentlichkeit breit ausgerollt, erreicht aber auch über digitale Kanäle ein Zielpublikum in den benachbarten Kantonen. (pd/awe)