Publiziert am 27.08.2025

Die SRG berichtet am Radio, Fernsehen sowie auf ihren Online-Plattformen über insgesamt 30 Sportarten regelmässig live. Dieses Angebot sieht die Allianz Pro Medienvielfalt durch die Halbierungsinitiative als bedroht. Die Organisation nimmt das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) zum Anlass, um darauf mit einem Spot aufmerksam zu machen.

Der Clip zeigt, wie Familie Rüegsegger zusammen die Schwingerkämpfe vor dem Fernsehen verfolgen. SRF zeigt am Wochenende rund 20 Stunden Schwingsport aus Mollis (GL) – am Bildschirm, im Livestream und in der SRF Sport App.

Die Allianz Pro Medienvielfalt thematisiert den Sportkonsum der Familie stellvertretend für viele Menschen in der Schweiz – verdichtet mit einem Videoclip, schreibt sie in einer Mitteilung. Die Botschaft ist klar: Bei einem Ja zur Halbierungsinitiative hätte die SRG kaum noch Mittel, um Live-Sport zu zeigen. «Die meisten Sportarten würden beim frei empfangbaren TV verschwinden und womöglich nur noch teilweise über Pay-TV verfügbar sein», heisst es weiter. (pd/spo)