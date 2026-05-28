Gestalten: Farbe bekennen für Ikea Schweiz

Publiziert am 28.05.2026

Seit Mai ist die Kampagne in der ganzen Schweiz auf Aussenwerbeflächen und in Inseraten sowie in digitalen und sozialen Medien präsent. Die Motive der Zürcher Agentur Gestalten inszenieren jeweils ein einzelnes neues Produkt vor frischen, fröhlichen Farben. Die Social-Media-Inhalte hat Miss Wolf im Auftrag des Marketings von Ikea Schweiz produziert, heisst es in einer Mitteilung.

Jedes Jahr nimmt Ikea mehrere Hundert neue Produkte ins Sortiment auf. Voraussetzung für die Aufnahme ist, dass die Artikel den Anforderungen des unternehmenseigenen Credos «Democratic Design» genügen. Dieses vereint laut Communiqué die hohen Ansprüche des Einrichtungshauses an Preis, Funktion, Form, Qualität und Nachhaltigkeit. (pd/cbe)