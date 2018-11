Der Countdown für Black Friday läuft. Die Schnäppchenjäger werden hibbelig, und die Preissensiblen gehen nochmal ihre Einkaufsliste durch. Denn wer bei der Rabattschlacht nicht zuschlägt, muss wieder ein Jahr warten.

Ausser man kauft bei Denner. Hier seien die Preise immer tief, und einen Haufen Top-Aktionen gebe jeden Tag, heisst es in einer Mitteilung. So eigenständig die Preisgestaltung ist, so bunt treibt es Denner mit dem Auftritt für Black Friday. Farbenfroh und mit einem humorvollen Seitenhieb rufen verschiedene Aktivitäten in Erinnerung, dass man bei Denner jeden Tag von tiefen Preisen profitiert und somit jeder Tag zu einem Black Friday wird.

Die Agentur TBD. hat die Kampagne entwickelt und umgesetzt. Sie erscheint in diversen Print-, POS-, Direktmarketing- und digitalen Anwendungen.

Verantwortlich bei Denner: Petra Gayko (Leiterin Marketingkommunikation), Pascal Trütsch (stv. Leiter Marketingkommunikation); verantwortlich bei TBD.: Tom Seinige, Sandro Nicotera, Ada Tanner (Kreation), Susan d'Erlanger, Alexandra Niggeler (Beratung). (pd/cbe)