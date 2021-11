Die Corona-Krise hat sich zu Beginn sehr rasch auch auf die Agenturlandschaft in der Schweiz niedergeschlagen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Kommunikationsbudgets wurden als erstes gekürzt, obwohl Organisationen insbesondere in schwierigen Zeiten besonders gefordert sind, präsent zu bleiben. Agenturen mussten mit grosser Vorsicht in die Zukunft planen und entsprechende Massnahmen rasch umsetzen, da sie einem äusserst dynamischen Marktumfeld ausgesetzt sind und sich in dieser aussergewöhnlichen Situation entsprechend schnell auf wirtschaftliche Veränderungen einzustellen hatten.

Dank der in einer modernen Arbeitswelt erforderlichen und bei LSA-Agenturen vorhandenen Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und digitalem Know-how konnten diese die Krise unter schwierigen Bedingungen gut bewältigen. Dies zeigt sich auch im neuen LSA-Agenturranking.

Kumulierte Erträge von 553 Millionen

Die LSA-Agenturen erzielten im vergangenen Jahr kumuliert Erträge in der Höhe von 553 Millionen Franken, wie es weiter heisst. Es gilt zu berücksichtigen, dass nach der Fusion der beiden Verbände LSA und BPRA 16 Agenturen Leading Swiss Agencies beigetreten sind und den Gesamtertrag entsprechend beeinflussen. Das Ranking basiert auf einer Auswertung der erzielten Bruttobetriebserträge (BBE) der LSA-Agenturen für das Jahr 2020 und bietet eine Übersicht über die im Verband organisierten Kommunikationsagenturen und Mediaagenturen der Schweiz. Es wird vom LSA und unter seinen 97 Mitgliedern erstellt und gilt als Orientierungshilfe im Schweizer Kommunikationsmarkt.

Die ertragsstärkste der insgesamt 78 Kommunikationsagenturen heisst Farner Consulting. Die marktführende Farner Consulting AG agiert als integriert geführte Agentur mit einem Bruttobetriebsertrag zwischen 30 und 40 Millionen Franken und führt damit die Rangliste an. «Wir wollten die integrierteste und multidisziplinierteste Agentur der Schweiz werden», sagt CEO Roman Geiser im persoenlich.com-Interview.

Neues TopTen- und Agenturgruppen-Ranking

Neben den bereits bekannten, separat ausgewerteten Rankings der Kommunikations- und Mediaagenturen wurde für dieses Jahr ein Ranking der Agentur-Gruppen sowie zwei TopTen-Rankings erstellt. Sie dienen mit einem jährlich wechselnden relevanten Thema, welches das Bild der LSA-Agenturen breiter fasst als nur harte Fakten, als Erweiterung der bestehenden Rankings. Das TopTen-Ranking zeigt einen zusätzlichen Blickwinkel der Diversität nach Geschlechtern und Anzahl gesprochener Muttersprachen in den LSA-Agenturen.

Als Agentur-Gruppe mit Publicis Zürich, Publicis Media Switzerland und Publicis Communications Lausanne belegt die Publicis Gruppe die Leaderposition im Ranking der LSA-Agentur-Gruppen. Auf den nachfolgenden Plätzen liegen die beiden inhabergeführten Agenturen Jung von Matt und Wirz.

Die 18 rangierten LSA-Mediaagenturen erwirtschafteten 2020 rund 145 Millionen Franken. An der Spitze des Rankings der LSA-Mediaagenturen liegt erneut Dentsu Switzerland.

Ausgeglichene Geschlechterverteilung in den Agenturen

Die Diversität nach Geschlechtern bezieht sich auf deren Ausgeglichenheit über alle Hierarchiestufen hinweg und nicht nur auf die Führungsebene, wie es weiter heisst. Dies ergibt einen umfassenderen Blick über die Gender-Ausgewogenheit in den Agenturen. Die Diversität nach Muttersprachen zeigt die Vielfalt des kulturellen Hintergrundes der Agenturmitarbeiterinnen und -mitarbeiter.

Im Premieren-Ranking zur Geschlechterverteilung in LSA-Agenturen belegt Agence Trio in der Kategorie der Agenturen bis 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den ersten Platz. Bei Agenturen mit mehr als 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird das Ranking von Republica angeführt. Die Leader im TopTen-Ranking nach Muttersprachen sind Festland (kleiner als 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) sowie Mediabrands (25 plus Mitarbeiter). (pd/tim)