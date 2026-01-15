Publiziert am 15.01.2026

Der Reiseanbieter Hotelplan rückt authentische Ferienmomente in den Vordergrund und verwendet eine wärmere Bildsprache mit stärkerem Fokus auf Menschen. Zur neuen Strategie gehören Fixpreise für Familien sowie Frühbucherrabatte von bis zu 40 Prozent, die bis Ende Januar gelten.

Die Kampagne läuft laut einer Mitteilung schweizweit auf Plakaten, digitalen Screens, in sozialen Medien, in Printmedien und auf eigenen Kanälen. In den Filialen wird die persönliche Beratung hervorgehoben.

Die digitale Kampagne ist zweigeteilt: Grossformatige Werbeformate auf Desktop und Mobile sollen Aufmerksamkeit erzeugen. Kleinere Display- und Native-Formate zielen auf Buchungen ab und werden laufend optimiert.



Eine Besonderheit sind wetterbasierte digitale Plakate in Städten, deren Motive sich der aktuellen Wetterlage anpassen. Zudem werden Nutzer, die die Website besucht haben, wiederholt mit Werbung angesprochen.

(pd/cbe)