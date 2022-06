Cannes Lions 2022: Film Grand Prix für Apple und Channel 4

Das Kreativfestival Cannes Lions hat alle Löwen vergeben. Am Freitag ging die Werbe-Weltmeisterschaft zu Ende. Die Schweizer Bilanz: null Löwen, dreimal Shortlist (persoenlich.com berichtete).

Bei der letzten Awardshow wurden in der Königsdisziplin Film zwei Grand Prix vergeben. Der erste Preis ging an «Super. Human» für Channel 4 (Agentur 4Creative, London):



Der zweite Grand Prix ging an «Escape from the Office» für Apple (Agentur Apple Sunnyvale, Smuggler, Central LA):



Bei den Film-Lions, mit denen die Kreativität des bewegten Bildes gewürdigt wird, gingen 2028 Beiträge ein, die mit 61 Löwen ausgezeichnet wurden: acht Gold-, 20 Silber- und 31 Bronzemedaillen – und eben zwei Grand Prix. Der von der persoenlich.com-Redaktion favorisierte Spot «The Lost Class» wurde mit Gold ausgezeichnet.

Zur Agentur des Jahres gekürt wurde Dentsu Creative, Bangalore, womit zum ersten Mal eine indische Agentur diesen Titel erhielt. «Creative Company of the Year» wurde WPP, «Independent Network of the Year» ging an Serviceplan Group und «Independent Agency of the Year» wurde We Believers, Brooklyn, USA. Die Auszeichnung «Palme d'Or» ging an Smuggler, USA, und «Creative Brand of the Year» ist Burger King.

Eine Übersicht über alle Gewinner finden Sie hier.



persoenlich.com berichtete ausführlich aus Schweizer Sicht über Cannes Lions 2022. Alle News finden Sie hier.