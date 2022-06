Cannes Lions 2022: Nullrunde für die Schweiz in Cannes

von Michèle Widmer

Die Werberinnen und Werber reisen dieses Jahr ohne Löwen zurück in die Schweiz. Am Donnerstag ist die Shortlist in der Königsdisziplin Film veröffentlicht worden – leider ohne Schweizer Vertretung. Dabei hatte die Branche mindestens auf einen Erfolg von «No Drama» von Schweiz Tourismus und Wirz gehofft.

Von den 25'464 Einreichungen aus 87 verschiedenen Ländern kamen 198 Arbeiten aus der Schweiz. Vor fünf Jahren waren es mit 476 Einreichungen mehr als doppelt so viele. Woran das liegt? «Vermutlich haben viele Schweizer Agenturen gemerkt, dass Cannes immer mehr zu einem Parallel-Universum geworden ist, das wenig mit ihrer kreativen Arbeit zu tun hat», sagt Markus Ruf, Creative Director und Mitinhaber von Ruf Lanz, im Interview.

Ruf Lanz ist die einzige Agentur, die dieses Jahr in Cannes erfolgreich war. Die Agentur holte mit der Kampagne «When art has to move» für Welti-Furrer Fine Arts Transport drei Shortlist-Platzierungen – konkret für die Sujets Impressionism, Realism und Pop. Auch wenn es dieses Jahr für keine Löwen gereicht hat, äussert sich Markus Ruf gegenüber persoenlich.com positiv: «Wir freuen uns, dass der Sprung durch das mikroskopisch dünne Nadelöhr auf die Shortlist gelungen ist.»

Hier finden Sie den diesjährigen Medaillenspiegel: