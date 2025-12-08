Im Vorfeld seiner 57. Ausgabe, die vom 17. bis 26. April 2026 in Nyon stattfindet, hat das Internationale Filmfestival Visions du Réel eine neue visuelle Identität vorgestellt.
Die Bilder dazu stammen aus einer Bilderserie des japanischen Künstlers Hayahisa Tomiyasu. Dafür fotografierte er über fünf Jahre hinweg aus seinem Wohnungsfenster einen Pingpongtisch. Die Aufnahmen zeigen, wie sich dieser soziale Treffpunkt im Wechsel der Jahreszeiten verändert und von verschiedenen Menschen genutzt wird.
Der Genfer Atelier Neo Neo hat die Fotografien mit grafischen und typografischen Elementen gerahmt und so eine klassische und zugleich zeitgemässe Identität geschaffen, wie das Dokumentarfilmfestival in einer Medienmitteilung schreibt. Insgesamt gibt es 15 verschiedene Plakate in kräftigen Primärfarben.
Mit dieser neuen Gestaltung, die die fliessende Grenze zwischen Realität und Inszenierung auslotet, unterstreicht das Festival seinen Anspruch, sich mit dem zeitgenössischen Kino und den gesellschaftlichen Veränderungen auseinanderzusetzen. (pd/nil)
