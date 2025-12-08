Publiziert am 08.12.2025

Im Vorfeld seiner 57. Ausgabe, die vom 17. bis 26. April 2026 in Nyon stattfindet, hat das Internationale Filmfestival Visions du Réel eine neue visuelle Identität vorgestellt.

Die Bilder dazu stammen aus einer Bilderserie des japanischen Künstlers Hayahisa Tomiyasu. Dafür fotografierte er über fünf Jahre hinweg aus seinem Wohnungsfenster einen Pingpongtisch. Die Aufnahmen zeigen, wie sich dieser soziale Treffpunkt im Wechsel der Jahreszeiten verändert und von verschiedenen Menschen genutzt wird.