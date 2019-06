Cannes Lions 2019: Fischfilets und Crevettensalat am Swiss BBQ

von Christian Beck

Leichte Küche mit Couscous-Salat, Bulgursalat mit Crevetten, grillierte Gemüsesticks, Pouletspiesse und Rindsfiletstückchen: Die zweite Austragung des Swiss BBQ von Cannes-Repräsentant Weischer Media hatte auch für Linienbewusste und Hitzegeplagte etwas zu bieten. Vor allem Letztere zogen denn auch die Wassergläser dem in Cannes omnipräsenten Rosé vor. Angestossen wurde am Mittwoch von 12 bis 15 Uhr auf die bereits drei eingeheimsten Löwen für die Schweiz. 70 Gäste – und damit genauso viel wie im letzten Jahr – sind der Einladung von Weischer Media gefolgt. Neu war jedoch der Austragungsort des Networking-Events: Restaurant O’Key Beach an der Plage du Midi statt wie 2018 an der Plage Vegaluna (persoenlich.com berichtete).

«Hier beim Swiss BBQ empfinde ich die Stimmung als ausgezeichnet», so Christof Kaufmann, CEO Werbeweischer Schweiz, zu persoenlich.com. Auch das Festival empfinde er als «extrem spannend». «Die Inhalte sind viel breiter geworden. In diesem Jahr werden Dinge diskutiert, die auch zur Werbung gehören, obwohl dies nicht so offensichtlich ist.» Als Beispiel nennt Kaufmann HR-Themen. An alle Zuhausegebliebenen appelliert er: «Kommt nächstes Jahr wieder, es ist fantastisch.»



persoenlich.com verkündet laufend Shortlists und Gewinner des Cannes Lions Festivals an der Côte d'Azur, welches noch bis am Freitag, 21. Juni stattfindet. Alle Artikel und Interviews zu den Werbe-Weltmeisterschaften finden Sie hier.