Publiziert am 23.04.2026

Unter dem Claim «Reden ist Silber, malreden ist Gold» macht das kostenlose Gesprächsangebot malreden.ch auf sich aufmerksam. Hinter malreden.ch steht der gemeinnützige Verein Silbernetz Schweiz mit Sitz in Bern. Das Angebot richtet sich an ältere Menschen, die unter Einsamkeit leiden: Geschulte Freiwillige bieten täglich von 9 bis 20 Uhr kostenlose, anonyme Telefongespräche an – ohne Anmeldung. Der Verein wird unter anderem von der Gesundheitsförderung Schweiz, dem Kanton Bern und mehreren Stiftungen unterstützt und feiert in diesem Jahr sein fünfjähriges Bestehen.

Aus diesem Anlass hat die Berner Agentur Kargo den Auftrag für eine regionale Kampagne integral umgesetzt – von der strategischen Konzeption über die Kreation bis zur Mediaplanung. Das Kampagnevisual zeigt nahbare Porträts älterer Menschen. Dazu der Claim «Reden ist Silber, malreden ist Gold» und die Headline «Manchmal fehlen nicht die Worte – sondern jemand, der einfach zuhört.»











Der Mediamix ist auf die Lebenswelt der Zielgruppe 70+ ausgerichtet: 20’000 Flyer werden durch geschultes Postpersonal direkt an Kundinnen und Kunden 70+ in 45 Poststellen im Kanton Bern abgegeben. Hinzu kommen Livesystems-Screens in den Poststellen sowie Plakate im öffentlichen Raum. Ein gezielter Ansatz verfolgt das Prinzip des «Social Prescribing»: Arztpraxen erhalten Mailings mit gebrandeten Post-it-Blöcken, auf denen Ärztinnen und Ärzte die Telefonnummer von malreden.ch wie eine Verordnung notieren können – «1x wöchentlich, 30 Minuten», wie es auf dem Sujet heisst. Ergänzt wird der Mix durch Radiospots im Programm der Berner Lokalradios Neo1 und Radio BeO, Inserate in 16 Anzeigermedien, eine Anzeige in der Kreuzworträtselbeilage von Coop sowie Social-Media-Ads auf Facebook und Instagram.



Die Kampagne läuft seit dem 20. April 2026 und ist modular aufgebaut – eine Ausweitung auf weitere Kantone ist laut Mitteilung geplant, ein konkreter Zeitrahmen wird jedoch nicht genannt. (pd/nil) Der Mediamix ist auf die Lebenswelt der Zielgruppe 70+ ausgerichtet: 20’000 Flyer werden durch geschultes Postpersonal direkt an Kundinnen und Kunden 70+ in 45 Poststellen im Kanton Bern abgegeben. Hinzu kommen Livesystems-Screens in den Poststellen sowie Plakate im öffentlichen Raum. Ein gezielter Ansatz verfolgt das Prinzip des «Social Prescribing»: Arztpraxen erhalten Mailings mit gebrandeten Post-it-Blöcken, auf denen Ärztinnen und Ärzte die Telefonnummer von malreden.ch wie eine Verordnung notieren können – «1x wöchentlich, 30 Minuten», wie es auf dem Sujet heisst. Ergänzt wird der Mix durch Radiospots im Programm der Berner Lokalradios Neo1 und Radio BeO, Inserate in 16 Anzeigermedien, eine Anzeige in der Kreuzworträtselbeilage von Coop sowie Social-Media-Ads auf Facebook und Instagram.Die Kampagne läuft seit dem 20. April 2026 und ist modular aufgebaut – eine Ausweitung auf weitere Kantone ist laut Mitteilung geplant, ein konkreter Zeitrahmen wird jedoch nicht genannt. (pd/nil)