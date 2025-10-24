Die Antwort: «Forever young» löst «alte Säcke» ab

Publiziert am 24.10.2025

Die Kreativagentur Die Antwort entwickelte Headlines wie «Früher Aufschneider. Jetzt Heckenschneider» oder «Früher Träfflibueb. Jetzt Chauffeur», die zeigen sollen, dass Alter eine Einstellungssache ist. Als übergeordneter Claim über alle Plattformen der Boomer AG gilt das Versprechen «Forever young».



Die Gründer verabschiedeten die bisherige Kampagne mit einem eigens erstellten Abschiedsvideo.



Parallel zur Kampagne wurde auch das Portal Rent a Rentner vollständig neu konzipiert. Die 2009 als «weltweit erste Plattform für die Buchung von Rentnerinnen und Rentnern» gestartete Seite präsentiert sich mit kräftigem Limegrün als Leitfarbe, moderner Typografie und grosszügigem weissem Layout. Der Buchungsprozess wurde mit klaren Feldern, intuitiver Navigation und durchgängig responsivem Design vereinfacht, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kampagne wird analog mit Plakaten und einer Digitalkampagne lanciert. Das neue Portal ist bereits live. (pd/cbe)