Luum: Franjo von Allmen fährt nicht nur Ski

Publiziert am 25.03.2026

Im Zentrum steht der dreifache Olympiasieger Franjo von Allmen, der als Brand Ambassador auftritt und auch abseits des Wintersports als leidenschaftlicher Mountainbiker unterwegs ist, teilt die Agentur Luum mit. Die Kampagne umfasst neben einem Hero-Video zahlreiche weitere Inhalte für unterschiedliche Kanäle. Produziert wurden Formate für Social Media und Online Ads sowie Inhalte für Screen-Ausspielungen, unter anderem in Stadien von YB, SCB und dem FC Thun.

Die begrenzte Zeit des aktuell sehr gefragten Olympiasiegers musste dabei präzise geplant werden, damit er bereits nach 1,5 Stunden wieder an die nächste Pressekonferenz konnte, schreibt die Agentur weiter. Durch eine gezielte Vorbereitung konnte eine Vielzahl an Assets realisiert werden, die anschliessend über verschiedene Kanäle ausgespielt wurden. (pd/spo)