Volta Studio: Frauenfussball bekommt ein Gesicht

Publiziert am 15.05.2025

Das Schweizer Designstudio Volta Studio hat für die SFV-Legacy-Kampagne «Here to stay» eine eigenständige visuelle Identität entwickelt. Die Kampagne bündelt über 20 Projekte zur Förderung des Frauenfussballs in der Schweiz und wird anlässlich der Uefa Women's Euro 2025 lanciert.

Der Schweizerische Fussballverband (SFV) nutzt die Heimaustragung des Turniers, um ein langfristiges Vermächtnis zu schaffen. Die von Volta Studio konzipierte Bildsprache transportiert die Kernbotschaft der Kampagne: Die im Umfeld der Euro 2025 angestossenen Massnahmen sollen nachhaltig wirken. Der neue Look verzichtet bewusst auf gendertypische Klischees und symbolisiert stattdessen Fortschritt und Entwicklung, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Kampagne zielt darauf ab, bis 2027 die Zahl der aktiven Spielerinnen, Trainerinnen, Schiedsrichterinnen und Funktionärinnen zu verdoppeln. Der visuelle Auftritt schafft einen einheitlichen Rahmen für die verschiedenen Initiativen und stärkt die Wiedererkennung des Programms.

Erstmals präsentiert wurde das neue Erscheinungsbild am Dienstag bei einer Pressekonferenz in der Barfüsserkirche in Basel. Die Kampagne wird nun schrittweise auf digitalen Plattformen, bei Veranstaltungen und an physischen Orten ausgerollt. Die begleitende Website heretostay.ch wurde von der Digitalagentur Mutoco umgesetzt. (pd/cbe)