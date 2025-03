Publiziert am 19.03.2025

Rund drei Millionen Menschen leisten in der Schweiz jedes Jahr unbezahlte Freiwilligenarbeit – sei es beim Fussballtraining nach Feierabend oder am Wochenende in der Pfadi, heisst es in einer Mitteilung. Das «Netzwerk freiwillig engagiert», ein Zusammenschluss von 21 gemeinnützigen Organisationen, setzt sich für die Förderung ehrenamtlicher Arbeit ein.

Die mehrsprachige Kampagne, die Rebel Communication realisiert hat, holt die Freiwilligen von der Hinterbühne ins Rampenlicht. Der Claim «Immer da» unterstreicht die Wichtigkeit von ehrenamtlich engagierten Menschen und den wertvollen Beitrag, den sie für unsere Gesellschaft leisten. Bilder und Videos auf Social Media erzählen Geschichten aus dem Alltag von Freiwilligen und zeigen ihre vielfältigen Einsatzbereiche. (pd/spo)