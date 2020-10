Rivella, das beliebte Schweizer Erfrischungsgetränk, wird künftig Freundliche Grüsse an die Flaschen lassen. In einem mehrstufigen Pitch konnte sich die Zürcher Kreativagentur gegen namhafte Konkurrenten durchsetzen und wird ab Oktober für die Social Media-Kanäle und Themen-Promotionen von Rivella verantwortlich zeichnen. Dies schreibt Freundliche Grüsse in einer Mitteilung.

«Content und Promotionen sollen künftig relevanter werden für die Zielgruppe und so die Marke Rivella langfristig stärken», so Pascal Deville, Mitgründer und Creative Director von Freundliche Grüsse. Dies verspricht auch die neue Formel, auf welche Freundliche Grüsse künftig setzen wird: Rivella + Relevanz = Rivellanz. Dies im Zusammenspiel mit einem optimierten Workflow, Content- Strategie und Media-Setup. (pd/eh)