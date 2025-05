Unicef: Friedenstaube mit einer Note im Schnabel

Publiziert am 12.05.2025

Im Zentrum der Kampagne steht ein Symbol, das bereits mehrfach eingesetzt wurde, diesmal jedoch in einer neuen Inszenierung, wie Unicef Schweiz und Liechtenstein in einer Medienmitteilung schreibt. Eine Friedenstaube trägt statt Olivenzweig eine Note im Schnabel. Auf ihrem Flug überbringt sie eine bunte Welle aus Farben und Klängen.

Gerade in Zeiten von multiplen Krisen und wachsenden Spannungen zeige Musik, was uns miteinander verbindet, so die Uno-Organisation. Der Eurovision Song Contest steht für einen friedvollen kulturellen Austausch und kreative Freiheit. Diese Werte teilt auch Unicef und setzt sich dafür ein, dass jedes Kind in gesund, geschützt und mit Zugang zu Bildung aufwachsen kann.

Unsere Kampagne rund um den Eurovision Song Contest zeigt: Jeder Ton, jede Farbe schafft Frieden. Für jedes Kind. Dafür geben wir nie auf.

Wer auch seine Stimme für den Frieden anstimmen möchte, kann das Kampagnenmotiv in seinen Social Media Netzwerken mit dem Hashtag #PeaceForEveryChild teilen und damit Unicef unterstützen.

Die Kampagne ist als Plakat, in öffentlichen Verkehrsmitteilung, als digitale Aussenwerbung und auf Social Media vom 12. Mai bis 19. Mai zu sehen.