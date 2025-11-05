Inhalt und Form: Die Fruchtnoten sichtbar gemacht

Inhalt und Form zeichnet für die Gestaltung der Out-of-Home- und Online-Werbemittel verantwortlich, wie die Zürcher Agentur mitteilt. Das Prosecco-Unternehmen produziert nach eigenen Angaben seit 2003 nach biologischen Standards. Die Kampagne rückt die charakteristische Flaschenform des Produkts in den Mittelpunkt und verweist auf Geschmacksnoten von grünem Apfel, Zitrus und weissen Blüten.
Die Werbemassnahme läuft an Plakatstellen im gesamten Bundesgebiet sowie auf digitalen Kanälen. Raphael Dal Bo ist bereits seit mehreren Jahren auf dem Schweizer Markt präsent. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei Raphael Dal Bo, Teil der Italian Wine Brands Group: Alessandro Vella (General Manager), Chiara Destefanis, (Key Account Manager), Stefania Vittoni (PR and Communication); Simona Sgier (Admistration and Client Service); verantwortlich bei Inhalt und Form: Dominik Stibal (CEO), Karin Estermann (Executive Creative Director), David Hugentobler (Creative Director), Caroline Minar (Senior Art Director), Asha Dobler (Project Manager), Hans Rafael Meier (Senior Consultant & Strategist); Bildbearbeitung: Rohnerretouche; Media: APG/SGA.