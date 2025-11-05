Inhalt und Form: Die Fruchtnoten sichtbar gemacht

Publiziert am 05.11.2025

Inhalt und Form zeichnet für die Gestaltung der Out-of-Home- und Online-Werbemittel verantwortlich, wie die Zürcher Agentur mitteilt. Das Prosecco-Unternehmen produziert nach eigenen Angaben seit 2003 nach biologischen Standards. Die Kampagne rückt die charakteristische Flaschenform des Produkts in den Mittelpunkt und verweist auf Geschmacksnoten von grünem Apfel, Zitrus und weissen Blüten.

Die Werbemassnahme läuft an Plakatstellen im gesamten Bundesgebiet sowie auf digitalen Kanälen. Raphael Dal Bo ist bereits seit mehreren Jahren auf dem Schweizer Markt präsent. (pd/spo)