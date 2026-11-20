Publiziert am 20.11.2026

Am Freitag sind an der Gala der ADCE Creative Week im Disseny Hub Barcelona die 35. ADCE Awards verliehen worden. Schweizer Agenturen gewannen eine Gold- und eine Bronze-Auszeichnung:

Gold in der Kategorie «Print & Outdoor – Direct Marketing» für «The Coupon Coup» von TBWA\Switzerland für McDonald's

in der Kategorie «Print & Outdoor – Direct Marketing» für «The Coupon Coup» von TBWA\Switzerland für McDonald's Bronze in der Kategorie «Brand Development & Experience – Promotions» für «The Coupon Coup» von TBWA\Switzerland für McDonald's

Für die Kampagne verteilte McDonald's Briefkastenkleber mit der Aufschrift «Keine Werbung – Ausser McDonald's Gutscheine». So sollten die Coupons auch in Haushalte gelangen, die unadressierte Werbung ablehnen (persoenlich.com berichtete). Die Idee ging auf ein Foto aus der Community zurück. An den Cannes Lions hatte es die Arbeit in der Kategorie Direct auf die Shortlist geschafft, einen Löwen gab es nicht.

Für den Schweizer Auftraggeber IWC Schaffhausen gab es zudem Auszeichnungen für Arbeiten aus Deutschland und Österreich:

Gold in der Kategorie «Design – Graphic Communication» für «IWC Ingenieur. Form und Technik. Posters.» von Scholz & Friends Berlin und Wien

in der Kategorie «Design – Graphic Communication» für «IWC Ingenieur. Form und Technik. Posters.» von Scholz & Friends Berlin und Wien Silber in der Kategorie «Film & Audio – TV / Cinema Commercials» für «The Most Brilliant Failure» von Scholz & Friends Berlin

in der Kategorie «Film & Audio – TV / Cinema Commercials» für «The Most Brilliant Failure» von Scholz & Friends Berlin Silber in der Kategorie «Film & Audio – Craft – Direction, Cinematography and Editing» für «The Most Brilliant Failure» von Scholz & Friends Berlin

Vor der Gala hatte ADC Switzerland 15 Schweizer Platzierungen auf der Shortlist gemeldet, verteilt auf Arbeiten von Bellprat Partner, Family, Freitag, Raffinerie, Scholz & Friends, SRG SSR, Stories, TBWA\Switzerland und Thjnk Zürich. Zwei davon betreffen die IWC-Plakate, die die ADCE unter den Standorten Berlin und Wien von Scholz & Friends führt.

Ohne Medaille blieben die übrigen Schweizer Finalisten. TBWA\Switzerland stand zusätzlich mit «The Most Swiss Duel of Switzerland» und «The Sacrifry» für McDonald's auf der Shortlist. Thjnk Zürich war mit «Place Names» für die Migros und «The Password» für Sunrise vertreten, Family mit «The Advert Advert Advert» für die VitaSen Association in zwei Kategorien. Bellprat Partner kam mit dem Pavillon Aserbaidschans an der Expo 2025 in Osaka in die Finalrunde, Raffinerie mit dem Erscheinungsbild des Theaters Neumarkt. Dazu kamen «Three for All» von Freitag, «On Time» der SRG zum Eurovision Song Contest in Basel und «Let Animals grow old» von Ruf Lanz und Stories für Hiltl.

Schafe holen den Grand Prix

Den Grand Prix gewinnt «Sheep Happens» von Saint Elmo's für Penny. Anfang Jahr waren über 50 Schafe in eine Penny-Filiale im bayerischen Burgsinn gelaufen. Der Discounter machte daraus eine Echtzeitkampagne und band das Publikum online ein. Die Arbeit gewann ausserdem Gold in «Social Media Campaigns» und in «Integrated Campaigns for Commercial Brands». Penny erhält zudem den erstmals vergebenen Preis «Client of the Year». Laut ADCE richtet sich dieser nach der Zahl der Auszeichnungen eines Auftraggebers im gesamten Wettbewerb.

Bei den Spezialpreisen geht der European Star – Johannes Newrkla Award an «Irmela vs. Nazis» von Scholz & Friends Berlin für die Baumarktkette Toom. Die Kampagne zeigt die 80-jährige Aktivistin Irmela Mensah-Schramm, wie sie Nazipropaganda aus dem öffentlichen Raum entfernt. Den Genius Loci Award erhält «Udra: Celebrating the Voices of the Galician Seas» von Campeã und SMLXL, eine Schrift auf Basis traditioneller Seemannszeichen. Der Equal Star geht an «Tan como tú» von BBDO Spain für Down Spain. Den Green Star für nachhaltige Kommunikation vergab die Jury nicht. Keine Arbeit habe die Ansprüche der Auszeichnung vollständig erfüllt, heisst es in der Mitteilung.

Eingereicht wurden 801 Arbeiten. Erstmals waren alle Arbeiten zugelassen, die an den nationalen Wettbewerben der ADCE-Mitgliedsclubs teilgenommen hatten. Vergeben wurden 27 Gold-, 53 Silber- und 92 Bronze-Auszeichnungen, dazu kommen 133 Shortlist-Plätze. Alle Gewinner sind auf der Website des ADCE aufgeschaltet. Der Verband mit Sitz in Barcelona vereint 25 Clubs aus 24 Ländern und gehört zur New Yorker One Club for Creativity. (pd/cbe)