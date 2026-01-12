TBWA\Zürich: Führungsteam mit zwei Frauen verstärkt

Publiziert am 12.01.2026

Lara Horisberger leitet seit September 2025 die agenturinterne Social Unit «Buzz» von TBWA\ Switzerlandund. Sie verantwortet die strategische und operative Weiterentwicklung der Social-Media-Aktivitäten für Kunden wie McDonald’s Switzerland, Nissan, die Zürcher Kantonalbank, die Schweizerische Post sowie weitere nationale und internationale Marken.

Horisberger bringt Erfahrung aus dem Agenturnetzwerkumfeld (u. a. Serviceplan) sowie aus einer spezialisierten Social-Media-Agentur mit, wo sie zuletzt in Co-Leitung ein Team führte, schreibt TBWA\Zürich in einer Medienmitteilung.

Carmen Aebischer verantwortet als Head of Production seit Dezember 2025 sämtliche Produktionsprozesse und stärkt die Schnittstelle zwischen Kreation, Beratung und Realisation.

Sie bringt über 16 Jahre Agenturerfahrung mit – von ihrem Berufseinstieg bei Spillmann/Felser/Leo Burnett bis zur Leitung der Produktion und Realisation bei Serviceplan.

Als diplomierte Managerin Medien HF, Berufsbildnerin und Prüfungsexpertin vereint Aebischer fundiertes Fachwissen mit einer grossen Leidenschaft für die Lösung komplexer Produktions- und Umsetzungsfragen, teilt die Agentur mit. (pd/nil)