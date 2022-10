ADC: Fünf neue Mitglieder an Bord

Im 48. Jahr ihres Bestehens begrüsst die Vereinigung der führenden Kreativen neue Members Professionals. Die neuen ADC-Mitglieder sind, laut Mitteilung:



Lukas Amgwerd , Creative Director Text bei thjnk Zürich

, Creative Director Text bei thjnk Zürich Oliver Brunschwiler , FREITAG

, FREITAG Regine Cavicchioli , Creative Director bei Jung von Matt LIMMAT

, Creative Director bei Jung von Matt LIMMAT Lukas Frischknecht , Senior Art Director bei thjnk Zürich

, Senior Art Director bei thjnk Zürich Iwan Funk, Kommunikationsspezialist, Szenograph, Project Director, Teilhaber und Mitglied der Geschäftsleitung bei Bellprat Partner

«Es ist schön zu sehen, dass die Öffnung des ADC in Richtung verwandter Felder der Kreativität auch im Markt angekommen ist. So stammen die neu aufgenommenen Members aus so unterschiedlichen Fachgebieten wie Kommunikation im Raum, Produkt-Innovation, Geschäftsmodell-Design, Strategie und natürlich auch aus Art Direction und Text», wird Livio Dainese, ADC-Vorstandsmitglied und Vorsitzender der Aufnahmekommission, zitiert. Alle seien sie Vorbilder auf ihrem Gebiet und leisteten im Rahmen der Jurierung einen konstruktiven und kritischen Beitrag.

Die Aufnahmekommission setzte sich aus Vertreterinnen und Vertretern des ADC Vorstandes und gewählten Mitgliedern zusammen: Neben Livio Dainese entschieden Samuel Christ, Stefanie Huber, Niels Schäfer, Pablo Schencke, Raul Serrat, Julia Staub, Manuel Wenzel und Thomas Wildberger über die neuen Köpfe im Club.

Kandidatinnen und Kandidaten, die sich durch die Aufnahmekriterien angesprochen fühlen, können sich jederzeit bewerben; Die ADC Aufnahmekommission tagt mehrmals jährlich.

Der ADC Switzerland ist die Vereinigung der führenden Kreativen der Kommunikationswirtschaft. Mitglieder sind herausragende kreative Persönlichkeiten aus den Bereichen Art Direction, Text, Digitale Medien, Design, Editorial, Film, Fotografie, Illustration, Musik und Ton, Werbung, Direktmarketing, Promotion, Media, Strategie und weiteren kreativen Berufen. Die Vereinigung hat sich zum Ziel gesetzt, die Qualität der kreativen Kommunikation zu verbessern, indem sie diese alljährlich juriert und publiziert. Der ADC Switzerland wurde 1976 gegründet und zählt aktuell rund 160 Members. (pd/wid)