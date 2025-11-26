Evoq: Für ein Dach über dem Kopf

Publiziert am 26.11.2025

Die Kampagne erzählt die Geschichten von Tanja und Fritz, die nach Jahren auf der Strasse beim Sozialwerk Unterschlupf gefunden haben und zeigt auf, dass ein eigenes Zuhause keine Selbstverständlichkeit ist, heisst es in einer Mitteilung.

Drei Kommunikationskanäle werden bedient: einen adressierten Versand an bestehende Spenderinnen und Spender, einen Streuwurf in der Grossregion Zürich zur Ansprache neuer Zielgruppen sowie Plakate, Anzeigen und Social-Media-Beiträge für zusätzliche Aufmerksamkeit. Alle Massnahmen zeigen reale Testimonials und konkrete Leistungen, die das Sozialwerk jährlich dank Spenden erbringt.

Die Kampagne verwendet durchgängig die Farbe Magenta und einen Kreidestrich in Hausform als wiederkehrendes visuelles Element. Über eine Landingpage können Interessierte direkt online spenden. (pd/spo)