Mit «Medela Baby» erweitert Medela, das weltweit führende Unternehmen in der Entwicklung von Stillprodukten und -lösungen sowie therapeutischer Medizintechnik, das Angebot um eine neue Baby Care-Produktreihe. Nach einem mehrstufigen Auswahlprozess konnte sich die Agentur Scholz & Friends Zürich als Partnerin für die internationale Einführung der Marke «Medela Baby» durchsetzen, wie die Agentur mitteilt. Der Roll-out der Kampagne erfolgt zunächst in den USA, in Kanada und der Schweiz, bevor sukzessive weitere europäische Länder sowie China und Australien folgen.

Die Leitidee der Kampagne mit dem Claim «In love we grow» stellt die liebevolle Bindung zwischen Baby und Mutter in den Mittelpunkt, die in dieser Zeit des gemeinsamen Wachsens gestärkt und vertieft wird. Babys sind dabei nicht nur passive Empfänger, sondern gestalten die Mutter-Baby-Beziehung aktiv mit, wie auch Forschungsergebnisse belegen. Das Verhältnis ist geprägt von einem hohen Mass an Wechselseitigkeit und der Fähigkeit beider, sich Liebe, Unterstützung und Geborgenheit zu schenken. Die Produkte von «Medela Baby» fördern die Entwicklung dieser wichtigen Bindung zwischen Mutter und Kind.





Die internationale Kampagne ist voll orchestriert und umfasst neben verschiedenen Video- und Bannerformaten ein umfangreiches Social Media Content-Konzept, Inserate und PoS Massnahmen. Den unterschiedlichen Märkten und Kulturräumen werde unter anderem mit einer breiten Motivvielfalt Rechnung getragen sowie auf operativer Ebene für die Umsetzung lokaler Massnahmen mit einem umfassenden Toolkit, heisst es in der Mitteilung weiter.

Verantwortlich bei Medela: Anita Treiber (Chief Marketing Officer), Aniko Sorok-Rencz (Senior Director Global Marketing Manager), Elisa DaCosta (Head of Global Product Marketing - Consumer), Sandra Rückewold (Senior Global Product Marketing Manager); verantwortlich bei Scholz & Friends: Luca Stancheris, Maira Weidmann, Aster Loerli, Martin Stulz, Erika Unternährer, David Fischer, Christian Vosshagen (Kreation), Elisabeth Gutmann, Freyja Hablitz, Victoria Kirsch, Mathias Rösch, Tobias Händler (Beratung & Strategie), Kerstin Mende (Art Buying); Regie: Katie Bell; Filmproduktion: mito communications Zrt; Fotografie: Achim Lippoth. (pd/lom)