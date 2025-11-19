Inhalt und Form: Für einen guten Zweck Galaxus kopiert

Publiziert am 19.11.2025

Das Online-Warenhaus ist selbst dafür bekannt, in seiner Werbung seit Jahren humorvoll andere Marken zu parodieren. Nun wird Galaxus selbst zum Vorbild einer Kampagne.

Die Kampagne zeigt in Online-Ads und auf digitalen Aussenwerbeflächen Alltagssituationen von Menschen in Kwale, Kenia, wo 40 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben. Analog zur Galaxus-Werbung werden Preise von Alltagsprodukten eingeblendet, die das Leben der Menschen vor Ort verbessern sollen.







Die Kampagne fordert Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten auf, für Menschen mit weniger Chancen zu spenden. Aus dem Galaxus-Slogan «Du hast das Leben, wir die Produkte dazu» wurde «Sie haben das Leben, du das Geld dazu».

Ehrenamtliche Arbeit

Die Zürcher Werbeagentur Inhalt und Form hat die Kampagne für Ekwal entwickelt, teilt sie mit. Dabei wurden keine Spendengelder verwendet, da die Agentur ehrenamtlich arbeitete und die Werbeflächen kostenfrei zur Verfügung gestellt wurden. Die Sujets sind seit Mitte Oktober auf verschiedenen Digital-Out-Of-Home-Stellen, in Social Media und in Online-Werbung zu sehen.

Oliver Saiger von Ekwal zeigt sich gelassen bezüglich einer möglichen Reaktion von Galaxus: «Wir sind Fan der Galaxus-Werbung und denken, dass sich Galaxus als Big-Player nicht von unserer kleinen Werbekampagne auf dem Schlips getreten fühlt.» Der hart umkämpfte Schweizer Spendenmarkt erfordere besondere Ideen, um Aufmerksamkeit zu erhalten. (pd/spo)