TBWA\Zürich: Für gute Manieren am McDonald’s Tisch

Das als Einzelstück erhältliche Chicken McNugget wurde 2023 als Lösung für das faire Teilen des letzten Stücks eingeführt. Nun macht McDonald’s das Produkt für eine begrentze Zeit wieder erhältlich. Die Kampagne dazu, die in Zusammenarbeit mit TBWA\Zürich entwickelt wurde, läuft über TV, Radio, Out-of-Home und Megaposter.
Im Zentrum der Inszenierung steht der britische Etikette-Experte William Hanson, international bekannt als Influencer für gute Manieren, heisst es in einer Mitteilung. In mehreren Online-Clips demonstriert Hanson mit britischem Understatement, wie höfliches Teilen gelingt und wie ein einzelnes Chicken McNugget für mehr Harmonie am Tisch sorgen kann. «Gute Manieren beginnen nicht erst bei grossen Anlässen. Sie zeigen sich in kleinen Momenten, wie beim Teilen eines Chicken McNuggets», wird Hanson zitiert. (pd/spo)
Credits
