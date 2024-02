Andfrank: Für KI ist ein CEO immer ein Mann

EqualVoice ist eine Initiative von Ringier, die sich für mehr Sichtbarkeit von Frauen in den Medien einsetzt. Um der Initiative mehr Gehör zu verschaffen, wurde in Zusammenarbeit mit Andfrank eine Awareness-Kampagne gestartet, teilt die Agentur am Dienstag mit.

Diese nutzt künstliche Intelligenz, um den Gender Visibility Gap deutlich zu machen. Denn bestimmte KI-Anwendungen beziehen ihre Informationen häufig aus veröffentlichten Medieninhalten.

Die Idee: Während Berufe in der Wirtschaftswelt meist mit englischen, geschlechtsneutralen Titeln bezeichnet werden, haben wir Menschen oft automatisch Männer im Kopf, schreibt Andfrank. Dieses geschlechterstereotypische Denkmuster hat unsere Wahrnehmung über Jahre hinweg geprägt.















Und nicht nur wir Menschen sind davon betroffen, sondern eben auch die Künstliche Intelligenz, stellt Andfrank in der Mitteilung fest. Sobald man nach einem «CEO», «Entrepreneur» oder «Creative Director» fragt, werden ausschliesslich Bilder von Männern generiert.



Mit sechs Sujets zielt die Kampagne von EqualVoice und andfrank darauf ab, das Bewusstsein für den Gender Visibility Gap zu schärfen und die Medienlandschaft inklusiver zu gestalten. Die Kampagne wird sowohl in den Print-Titeln von Ringier als auch auf den Social-Media-Kanälen von EqualVoice präsent sein.









Verantwortlich bei EqualVoice: Annabella Bassler (CFO Ringier AG & Initatorin EqualVoice), Lea Eberle (Head of Strategy EqualVoice & Strategic Project Manager Finance), Elsa Reichling (Junior Project Manager EqualVoice); Verantwortlich bei andfrank: Ramon Alder (Creative Direction & Konzept), Gianni Peng (Text & Konzept), Florian Bieniek (Creative Strategy & Media), Nico Strässle (Beratung & Projektleitung), Amanda Eisenhut (Desktop Publishing) (pd/spo)