Localsearch (Swisscom Directories AG) lanciert ein neues Produkt für die umfassende Onlinepräsenz von Schweizer KMU. Eine landesweite Werbekampagne flankiert die Einführung der KMU-Marketinglösung. Die Kampagne richte sich an Microunternehmer in allen drei Landesteilen und setze auf die Kanäle TV, Radio, Online und Social Media, heisst es in der Mitteilung.

Im Zentrum steht der Produkt-Claim «Alles drin für den Erfolg Ihres KMU» sowie die drei Hero-Benefits «gefunden» «gebucht» und «geliked». Das Kampagnenkonzept und die Umsetzung stammt von der Zürcher Agentur Zimmermann Communications.

«Mit der Kampagne möchten wir zeigen, dass digitales Marketing für KMU ganz einfach sein kann und weder viel Geld noch Zeit kostet. Alles was es braucht, um von Konsumenten online gefunden, gebucht und geliked zu werden, ist eine integrierte Marketinglösung, wie sie DigitalOne bietet», sagt Vanessa Marr, Chief Marketing Officer bei Localsearch.

Die Kampagne wird in zwei Wellen ausgespielt. Die erste Welle startet am 5. Oktober und läuft bis zum 7. Dezember, die zweite erstreckt sich vom 11. bis zum 29. Januar 2021.

Beteiligte Agenturen: Zimmermann Communications (Konzept und Umsetzung), Markenfilm Schweiz AG (Werbefilm), Mediaschneider AG (Mediaplanung) und Gamned (Programmatic Advertising); verantwortlich bei Localsearch: Vanessa Marr (CMO), Pascal Robache (Head ofMarketing), und Florence Studer (Senior Marketing Manager),Ruba Afram (Senior Marketing Manager)Verantwortlich bei Zimmermann Communications: Dominik Mätzener(Geschäftsführer Beratung),Christoff Strukamp(Creative Direction),Rolf Zimmermann (Strategie), Florian Bieniek (Projektleitung), Hekuran Abdyli/Ramon Alder (Grafik), Lars Timmermann (Regie Markenfilm Schweiz AG) (pd/wid)