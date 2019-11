Studio Schoch: G-Icon erhält die Form eines Cornets

I Gelati ist als Glacémarke in der Schweizer Gastronomie gut verankert, das Sortiment durchdacht und die Produkte geschmacklich sowie qualitativ auf Spitzenniveau.

Das neue Markendesign soll dahingehend überarbeitet werden, dass das Erscheinungsbild, das Logo und der Claim Premiumness, Food Appeal und den Genuss vermittelt. Wie Studio Schoch in einer Mitteilung schreibt, soll die Marke I Gelati die verschiedenen Zielgruppen ansprechen, mit Fokus auf Gastronomen, aber auch Betreiber von saisonalen Glace-Verkaufsstellen.

Der neue Markenauftritt von I Gelati sei frisch und elegant und stelle den Glacégenuss in den Fokus, so Studio Schoch.

Der serifenlose Schriftzug mit dem Schlagschatten kombiniert einen Retrostil mit zeitgemässen Elementen und soll dadurch stilvoll und hochwertig wirken. Der reduzierte Designstil vermittelt zudem Schweizer Werte und schafft Vertrauen. Der Schriftzug wird durch ein G-Icon in Form eines Cornets ergänzt und verleiht so der Marke Eigenständigkeit. Das Icon wurde zu einem Muster weiterentwickelt, welches für zusätzliches Branding eingesetzt wird. Das Muster in diversen Farben verleiht der Marke zusätzlich eine feine, artisanale Wirkung.

Das Markendesign tritt auf den Produkten, der Webseite, diversen POS Materialien wie Kühltruhen, Sonnenschirme und Glacékarten sowie verschiedenen Kommunikationsmittel in Erscheinung. Festgehalten wird das Markendesign in einem Online-Markenhandbuch.

Verantwortlich bei Studio Schoch: Dominik Schoch (Head of Studio Schoch/Owner), Tina Fuchs (Consulting Director), Anna Schobinger und Dominique Ghilardi (Design); verantwortlich bei Midor: Aurel Keller (Head of Business Unit Ice Cream), Brigitte Dobler (Brand Manager I Gelati; verantwortlich für Konzeption & Realisation des Messeauftritts: Konform AG. (pd/eh)