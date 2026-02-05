ADC Young Creatives Award: Galaxus fordert Junge heraus

Publiziert am 06.02.2026

Am Donnerstagabend fand der diesjährige Briefing-Event online statt. ADC-Geschäftsführerin Hanna Jackl begrüsste rund 130 Interessierte und gab einen Ausblick darauf, was die Teilnehmenden im Falle einer Auszeichnung erwartet.

Martin Walthert, Chief Marketing Officer von Galaxus, erklärte, dass Galaxus den Claim «Deutschlands ehrlicher Onlineshop» seit der Expansion nach Deutschland zwar immer wieder implizit bespiele, jedoch nicht so explizit, wie es der Claim tue. «So bleibt in vielen Köpfen die rationale Frage, warum und vor allem wie ein Onlineshop ehrlich sein kann. Und nicht zuletzt auch die, was die Menschen emotional davon haben», so Walthert. Die Aufgabe der Teilnehmenden: «Deutschlands ehrlicher Onlineshop» konzeptionell neu denken und mediengerecht in schlüssige Kampagnenideen umsetzen.

Download und Teilnahme

Das Briefing zur 19. Austragung des bedeutendsten Schweizer Nachwuchswettbewerbs für junge Kreative steht ab sofort unter adc.ch in Deutsch und Französisch zum Download bereit. Einsendeschluss ist der 5. März 2026.

Die Gewinner erhalten neben den begehrten ADC Young Creatives Awards eine Mitgliedschaft beim ADC Switzerland sowie die Teilnahme an der internationalen Young Lions Competition in Cannes. Der ADC Young Creatives Award fungiert als offizielle Pre-Selection für die Teilnahme an der internationalen Cannes Young Lions Competition im Juni 2026. Dank der Kooperation mit Weischer.Cinema Schweiz vertreten die Gewinnerteams die Schweiz auf der internationalen Bühne.

Erstmals werden 2026 neben Film-, Outdoor- und Cyber-Ideen auch kreative Media- und PR-Konzepte ausgezeichnet, wodurch sich so viele Teams wie noch nie für die Young Lions qualifizieren können. (pd/cbe)