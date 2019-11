Caritas setzt sich für Menschen ein, die in der reichen Schweiz von Armut betroffen sind: Alleinerziehende, Arbeitslose, Working Poor, Familien. Auch hierzulande gibt es beispielsweise Kinder, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen und zu wenig Aufmerksamkeit und Unterstützung bekommen. Die Gründe dafür sind mannigfaltig und reichen von einem knappen Familienbudget über sprachliche Schwierigkeiten bis hin zu psychischer Belastung der Eltern. Für diese Kinder sucht Caritas Patinnen und Paten, die regelmässig Zeit mit ihnen verbringen und sie auf einem Abschnitt ihres Lebens begleiten sowie Spender, die dieses Vorhaben unterstützen.

Auf dieses Anliegen macht die Werbeagentur Serviceplan aufmerksam. Dafür stellte die Agentur in Zusammenarbeit mit Caritas und Aroma irritierende Spielgeräte in die Parks von Gemeinschaftszentren: Geräte, die man zu zweit nutzt – falls man Spielgefährten hat. Indem die Geräte halbiert wurden, machte die Agentur erlebbar, wie sich ein Kind fühlt, das alleine spielen muss, weil niemand Zeit für es hat. Wer die halben Wippen und Pingpongtische aus der Nähe betrachtete, las die Auflösung auf einer Plakette, die zu mehr Hintergrund-Informationen auf der Website verwies, wie es in einer Mitteilung von Serviceplan Suisse heisst.

Seit Freitag, 8. November, teilt Caritas die Dramatisierung der unerfüllten Kinderbedürfnisse in kurzen Clips auf Social Media sowie in Printanzeigen.

