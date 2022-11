Seit 1928 sind die Gebäudetechniker des Traditionsunternehmens Tschantré für die Nordwestschweiz im Einsatz. Darum stehe im Zentrum des neuen Markenauftritts der selbstbewusste Kampagnenclaim «We are Tschantré», wie es in einer Mitteilung heisst.

Im «We are»-Duktus werden auch die verschiedenen Gewerke, die Nachhaltigkeit («We are climate») oder der 24-Stunden-Service («We are ready») kommuniziert.

Die Inszenierung des Angebots auf der Website, Social Media, in digitalen Werbemitteln sowie im Print komme passend zu den überspitzten Claims mit einem Augenzwinkern daher, wie es weiter heisst. In kurzen Spots und über eine umfangreiche Bildstory probt der Zürcher Schauspieler René Grünenfelder als schräger Tschantré-Kunde und -Mitarbeiter im Retro-Look den Ernstfall.

Auch die Firmenflotte von Tschantré erscheint in einem frischen Look. Die abgebildeten Flammen (Heizung), Luftströme (Lüftung) und Wellen (Sanitär) sind eine Anlehnung an Hot Rods –die aufgemotzten amerikanischen Autos mit ihren stylischen Lackierungen. Weitere Kommunikationsmassnahmen wie das Wettersponsoring bei Radio Basilisk sowie die Zusammenarbeit mit Working Bicycle tragen das Umweltengagement von Tschantré nach aussen.

Verantwortlich bei Tschantré: Monika Veit (Leiterin Marketing und Kommunikation); verantwortlich bei Eyeloveyou: Rafael Dietschy (Konzeption, Creative Direction), Martin Sautter (Video & Animation), Zoe Bensmann, Meret Renggli (Projektleitung, Beratung), Oliver Kirschbaum (Digitales), Matthias Willi (Kamera), Daniela Thiele (Hair & Make-up), Benedikt Lachenmeier (Text),Fox Computers (Programmierung Website). (pd/mj)