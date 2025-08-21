Publiziert am 21.08.2025

Gerade im Gesundheitswesen können Falschinformationen schwerwiegende Folgen haben. In sozialen Medien und anderen Online-Kanälen verbreiten sich Fake News oft rasant: von fragwürdigen Heilversprechen bis hin zu gefährlichen Fehlinformationen über Medikamente, Impfstoffe oder Therapien.

Wie Life Science Communication am Donnerstag mitteilte, lanciert der Verein Eupati Schweiz eine nationale Social-Media-Kampagne zur Bekämpfung von Fake News im Gesundheitswesen.

Laut der Mitteilung wird es für Patienten zunehmend schwieriger, zwischen fundierten, wissenschaftlich geprüften Fakten und unbelegten Behauptungen zu unterscheiden. Dies könne zu Fehlentscheidungen führen und das Vertrauen in die medizinische Forschung schwächen.

Die Kampagne setze auf Information und die Vermittlung von Hintergründen, heisst es weiter. Zudem bringe sie Beispiele von Falschinformationen und zeige auf, wie solche Fake News erkannt werden können. Die Kampagne streue in lockerer Folge auf verschiedenen Social-Media-Kanälen praxisnahe Tipps zur Erkennung von Fake News, Hinweise auf vertrauenswürdige Faktencheck-Portale sowie Einblicke in Forschungsprojekte, die sich mit Desinformation befassen. Ergänzt werde die Kampagne durch einen Expertenpodcast sowie einen Leitfaden zur Erkennung von Fake News.

Gemäss der Mitteilung hat der Verein Eupati Schweiz zum Ziel, Patienten Zugang zu Aus- und Weiterbildung zu verschaffen, um eine sinnvolle Patientenbeteiligung in der therapeutischen Innovation zu ermöglichen. Life Science Communication führe die Geschäftsstelle von Eupati Schweiz und habe die Social-Media Kampagne von Grund auf entwickelt und in vier Sprachen umgesetzt. (pd/cbe)