Publiziert am 15.01.2025

Angesichts der aktuellen Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt hat sich das Finanzunternehmen Six entschieden, seine Employer-Branding-Strategie zu überarbeiten. In Zusammenarbeit mit der Kreativagentur Sergeant hat das Unternehmen im Sommer 2023 mit der Entwicklung einer neuen Employer Value Proposition (EVP) begonnen. Der Prozess mündete diesen Winter in eine Testimonial-Kampagne, teilt die Agentur am Mittwoch mit.

Die neue Position von Six wird in der Leitidee «What sets us apart drives us ahead» zusammengefasst. Sie zeigt die Verbindung vermeintlicher Gegensätze wie Tradition und Innovation, Stabilität und Wachstum, lokale Verankerung und globale Relevanz.

Sergeant, spezialisiert auf Employer Branding, übernahm auch die Aufgabe, die neuen Botschaften entlang des gesamten Employee Life Cycles zu verankern. «Ein starker Employer Brand entsteht, wenn die Werte auf allen Ebenen spürbar sind», wird Lea Lingg, Projektleiterin und Head Consulting bei Sergeant, zitiert. «Unsere Aufgabe war es, die Position so umzusetzen, dass sie den Mitarbeitenden im Alltag wirklich begegnet.»

Letzten Sommer, ein Jahr nach dem Start des Prozesses, fand das Projekt mit der Produktion der neuen Employer-Branding-Kampagne seinen bisherigen Höhepunkt. Die mehrsprachige Testimonial-Kampagne präsentiert erstmals die neuen Botschaften und gibt den Erfahrungen der Mitarbeitenden eine Stimme. In ungescripteten Interviews erzählen sie von ihrer Arbeit und ihrer Entwicklung bei Six. Die Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit der Agentur Effekt in deren Studio realisiert. (pd/spo/cbe)