Ob beim Psychiater, bei der Hochzeit, beim Rasieren oder beim Cellospielen: In vier neuen Werbespots macht Galaxus Mobile mit absurden Szenerien deutlich, dass es gemeinsam nicht immer besser geht. Die Handyabos von Galaxus Mobile dagegen werden günstiger, wenn man sie gemeinsam nutzt. Ganz nach dem Kampagnenmotto: «Nicht alles ist gemeinsam besser, Galaxus Mobile schon».
Zu sehen ist die Kampagne ab dem 20. Oktober in der Deutsch- und Westschweiz online, auf relevanten Social-Media-Kanälen wie Instagram und TikTok, im Web-TV sowie auf DOOH-Plattformen, wie Digitec Galaxus mitteilt. (sda/nil)
Credits
Verantwortlich bei Digitec Galaxus: Martin Walthert (Chief Marketing Officer), Flurin Spring (Creative Director), Jill Wanner (Leader Brand Communications), Amber Roth (Art Direction, Konzept), Julian Stauffer (Teamlead Creation, 2. AD), Mariya Alipieva (Projektleitung, Brand Communications), Manuela Rüegg (Producer, Konzept), Valentina Sproge-Werndli (DoP, Editing, Konzept), Christian Walker (Gaffer), Cédric Feusi (Digital Marketing), Luca Giugliano (Digital Marketing & Mediaplanung), Gesine Hauder (Mediaplanung), Aglaë Goubi, Martin Grande (französische Transkreation) Katherine Martin (englische Transkreation); externe Partner: Ari Zehnder (Regie), Moris Freiburghaus (1. AD), Branimir Macukic (AL), Bruno Stadler (1. AC/Focus Puller), Bruno Keller (Beleuchter), Furkan Karaarslan (Beleuchter), Caspar Brog (Grip), Stefan Nobir (Tonmeister), Amanda Brooke (Styling, Hair & Make-up), Joelle Maillart, Lara Esqueda, (Assistenz Styling), Julia Maria Morf (Ausstattung), Yannick Böhmer (Assistenz Ausstattung), Desmond Hudson, Illija Roos (Runner/Driver), Marysol Fernandez (Casting), The Spot - Philippe Favre (Locationscouting), Simon Hardegger (Grading), UKO - The Audio Suite (Tonpostproduktion), Stringendo (Musikaufnahmen).