Wunderman Thompson: Gemeinsam mit HEKS für Herdensolidarität

Während die Corona-Regeln zu unseren täglichen Begleiterinnen geworden sind, ist es für Millionen von Menschen bittere Realität, sich nicht ausreichend vor dem Virus und dessen Folgen schützen können. Wie soll man in einem überfüllten Flüchtlingscamp Abstand halten oder sich die Hände waschen, wenn es weder Wasser noch Seife gibt? In der Schweiz verschärft der Verlust der Arbeit die existentielle Not von Sans-Papiers und Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen.

Die Probleme sozial ausgegrenzter Menschen erreichen weniger Aufmerksamkeit und viele ältere, einsame Menschen leiden an den psychischen Folgen der Isolation. Gerade jetzt ist Solidarität gefragt. Die Kampagne der Agentur Wunderman Thompson, die zusammen mit HEKS erarbeitet wurde, ruft gemäss Mitteilung mit einem Perspektivenwechsel zum Mithelfen auf. Denn die Corona-Krise könne nur gemeinsam bewältigt werden, heisst es weiter.





Um die Idee zu dramatisieren, hatte das Team mehrere Umsetzungen erarbeitet. «Die reduzierte und sehr plakative Variante mit den offiziellen BAG Icons war dabei mit Abstand die Stärkste», wird Swen Morath, CCO Wunderman Thompson, in der Mitteilung zitiert. «Das sah auch der Kunde so. Weshalb wir umgehend die BAG Kampagnenagentur ROD angefragt haben, ob wir die Icons nutzen dürfen. Grossen Dank an dieser Stelle an David Schärer von ROD und an das BAG, die diese Anfrage positiv beantwortet haben.»

Neben OOH und Print kommen die Headlines in simpel animierten TV-Spots, Online und Social Media Ads sowie Direct Anwendungen zum Einsatz.

Zudem hat die Agentur aus einer Signaletik, die seit der Corona-Krise allen bekannt ist, ein neues Werbemittel gemacht: In Kooperation mit HEKS-Partnern wurden in Shops, Coiffure Salons und Kirchengemeinden spezielle Bodenkleber angebracht. Schliesslich schauen alle im Alltag ständig auf diese Abstandsmarkierungen, um sich zu orientieren. Die HEKS Bodenkleber fordern die Passantinnen und Passanten zum Zusammenhalten beim Abstandhalten auf. Während man anstehe, könne man den QR-Code scannen und Menschen unterstützen, die durch Corona in Not geraten sind, heisst es in der Mitteilung weiter.

Sämtliche Werbemittel führen zur Spendenmöglichkeit auf der HEKS Landingpage. Gemeinsam mit den Spenderinnen und Spendern sorgt HEKS dafür, dass Dörfer und Schulen in Entwicklungsländern Zugang zu sauberem Wasser und Hygiene erhalten, verbessert die Lebensumstände in Flüchtlingslagern und unterstützt Menschen in der Schweiz, ihre persönlichen oder finanziellen Schwierigkeiten zu meistern.

Die Kampagne ist ab dem 21. Februar 2021 schweizweit im Einsatz.

Verantwortlich bei HEKS: Hanspeter Bigler (Bereichsleitung Kommunikation/Marketing), Brigitte Roth (Abteilungsleitung Marketing/Fundraising), Laurine Jobin (Abteilungsleitung Kommunikation/Marketing Romandie); verantwortlich bei Wunderman Thompson: Swen Morath (Chief Creative Officer), Marika Magnuszewska (Art Direction), Julia Staub (Text), Stephan Lanz, Jessica Hagnhofer (Beratung), Saskia Kremser (Strategie), An Le (DTP), Marlon Perini (Programmierung): Filmproduktion: ROSAS & CO FILMS AG, Nadia Rosasco, Motion Design: Südlich-t AG, Vertonung: Jingle Jungle Tonstudios; Media: Zauberküche. (pd/lom)