Die Kampagne ist in allen drei Sprachregionen der Schweiz präsent – mit 20-sekündigen TV-Spots, Plakatwerbung (Print und Digital), im Web als Display- und Video-Ad, sowie auf diversen Social-Media-Formaten, zwei Megaposter in Bern und ein «Full branding»-Auftritt in Zürich. Ergänzt werden die Massnahmen durch weitere Platzierungen: etwa Pause Ads im TV, Branding Walls auf diversen Newsportalen.









Die Spots und Kampagnenbilder wurden von Pumpkin Film produziert. Regisseur Eric van den Hoonaard führt Regie – wie schon bei der Zusammenarbeit mit der Marke im Jahr 2023. Die Fotografie stammt von Yves Bachmann. Für die Musik zeichnet SixièmeSon (Paris) verantwortlich, das Sound Design stammt von JingleJungle. Die Kampagnen-Implementierung für Social Media wird von der Agentur Up to you verantwortet. (pd/spo)