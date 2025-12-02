Publiziert am 02.12.2025

Die Kampagne basiert auf der Beobachtung, dass sich viele Schweizerinnen und Schweizer während des Weihnachtseinkaufs selbst etwas gönnen. Entwickelt wurde das Konzept in Zusammenarbeit mit der Agentur Brinkertlück Creatives, heisst es in einer Mitteilung. Die Kampagne läuft über verschiedene Kanäle wie Out-of-Home, Display-Werbung, Social Media und Bandenwerbung in den Stadien der Super League.







Die Sujets richten sich an verschiedene Zielgruppen, darunter Eltern, Tech-Interessierte und Gamer. Begleitend zur Kampagne kooperiert Brack mit Influencern, die unter dem Hashtag «#DEINachten» zeigen, womit sie sich selbst beschenken. Als mittlerweile verbreitetes Marketinginstrument darf der Adventskalender mit täglichen Angeboten auch bei Brack nicht fehlen.

Parallel zur Kampagne hat Brack eine neue App mit einem Discovery-Feed lanciert. Die Anwendung ermöglicht das Durchscrollen von Produkten, Videos, Landingpages und Blog-Artikeln. Die App wurde in Zusammenarbeit mit der Agentur Protofy entwickelt. (pd/spo)