So manche Geschichte hat durch einen Becher Kaffee nochmal eine neue Wendung genommen. Darum macht sich McCafé zusammen mit TBWA\Zürich in ihrer neuen Kampagne Emojis zu Nutze und kommuniziert die Wirkung von Kaffee in zahlreichen Situationen und Lebenslagen, wie es in einer Mitteilung heisst.



Über 110 Sujets erzählen in der ganzen Schweiz auf DOOH, OOH, Online und Social Media Kaffee-Geschichten, ganz ohne Worte und passend zum Ort und Zielgruppe. Dabei beziehen sich gemäss Mitteilung rund 55 davon auf den konkreten Ort des Aushangs. Zusätzlich gibt es tagesaktuelle Sujets auf DOOH, Bannern und Social Media. Auch auf der McDonald’s App, der Website und in den Restaurants sind die Emoji Stories mit Brand-Bezug vertreten.

Verantwortlich bei McDonald’s: Jessica Dumoulin, Severine Caspard, Jean-Guillaume Bertola; verantwortlich bei TBWA\Zürich: Manuel Wenzel, Katharina Binder, Sarah Rüegger, Wolf Gärtner, Mathias Bart, Alina Biedermann, Monelle A. Kanza, Davide Schenker, Severin Miszkiewicz, Tobias Peters (Kreation) Nadja Stickl, Julia Kerschbaumer (Project Management). (pd/yk)