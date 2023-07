Seit 2015 bringt Ruf Lanz das Museum Haus Konstruktiv regelmässig mit frischen Kampagnen über die eingeweihten Kunstkreise hinaus ins Gespräch. Diese wurden vielfach ausgezeichnet – zuletzt im Juni 2023 mit dem Evergreen-Award des Art Directors Club Switzerland für die langjährige kreative Konstanz.

Die derzeitige Sommerkampagne steht unter dem Motto: Cool down in the museum, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie lädt die Bevölkerung mit konkret reduzierten Schweizer Glacé-Klassikern dazu ein, sich im Haus Konstruktiv abzukühlen und die beiden aktuellen Einzelausstellungen von Chiharu Shiota und Salvatore Emblema zu geniessen.

Verantwortlich beim Museum Haus Konstruktiv: Sabine Schaschl (Direktorin und leitende Kuratorin), Pascal Schlecht (Presse und Kommunikation); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf (Creative Direction & Text), Catherine Martin (Art Direction & Illustration), Armin Arnold (DTP), Gian Marco Juon (Beratungsleitung). (pd/wid)