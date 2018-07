Jung von Matt/Limmat: Golfen in Graubünden fördert die Gesundheit

In seiner Studie «Golfen ist gesund. Golfen in Graubünden ist noch gesünder» legt Beat Villiger, der ehemalige Chefarzt von Swiss Olympics, den positiven Einfluss von Golf auf die Gesundheit dar. Eine schwedische Studie mit über 300’000 Probanden habe bei Golfern eine um fünf Jahre verlängerte Lebensdauer gegenüber Nicht-Golfern gezeigt, heisst es in der Mitteilung von Jung von Matt/Limmat. Villiger streicht zudem die zahlreichen gesundheitlichen Vorzüge von Graubünden hervor. Dazu gehören die allergen- und schadstoffarme Luft, die sonnenreiche Lage sowie die hügeligen Golfplätze, die das Training intensivieren.

Golf-Präparat gegen Stress und Unterland-Überdosis

Um den positiven Gesundheitseffekt von Golfen in Graubünden zu unterstreichen, ruft Graubünden Ferien darum zum Buchen einer Golf-Kur auf. Als Begleitmassnahme wird die Verwendung des Bündner Golf-Präparats empfohlen. Dies ist eine 6er-Packung Golfbälle mit dem Logo von Graubünden Golf, die einer Medikamentenpackung gleicht. Das Präparat wurde eigens für die Kampagne kreiert und ist in den Bündner Golf-Clubs und online im Fanshop erhältlich, wie Jung von Matt/Limmat in der Mitteilung schreibt. Wie es sich für ein echtes Medikament gehört, warnt eine Packungsbeilage vor Überdosierung oder Nebenwirkungen.

Drei Kurzfilme mit den sympathischen Steinböcken Gian und Giachen runden die Kampagne ab. Die beiden kommentieren in vorlauter Weise die Eigenheiten dreier Golfer auf dem Bündner Golfplatz Brigels. Ziel der drei Filme ist, die gesundheitlichen Vorzüge des Golfens hervorzuheben.

1. «Ballsuach-Brüggli»:

Wer den Golfball sucht, tut seinem Rücken Gutes.



2. «Auga-Entspanner»:

Das Bewundern des Bergpanoramas beruhigt.



3. «Zen-Bunker»:

Das Rechen hat tiefenentspannende Wirkung.



Verantwortlich beim Bündner Golfverband: Pius Achermann (Präsident), Leonie Liesch (Direktorin Chur Tourismus), Nicole Hemmi (Projektleiterin Marketing Arosa Tourismus), Katherina Desch (Leitung Sekretariate, Sales & Marketing Golfclub Engadin), Eva Stöcklin (Managerin Golfclub Davos); verantwortlich bei Graubünden Ferien: Clemens Bartlome (Leiter Produkt- & Erlebnismarketing), Marc Held (Projektleiter Enavant Grischun), Roland Signer (Corporate Communication), Thalia Wünsche (Experience PR); verantwortlich bei Jung von Matt/Limmat: Adrian Merz, Alain Eicher (Creative Direction), Lukas Amgwerd, Maren Beck (Text), Lukas Frischknecht, Lukas Wietlisbach (Art Direction), Michel Nellen (Beratung & Media Relations), Marie Vuilleumier (Beratung), Amina Elmallawany, Fabrizio Rutishauser (DTP/Bildbearbeitung), Pepe Kägi (Produktion), Dennis Lück (Chief Creative Officer); externe Partner: Rocket Film GmbH (Filmproduktion), Sébastien Kühne (Regie), Claudio Zuccolini, Sergio Greco (Sprecher Gian & Giachen), Jingle Jungle AG (Ton). (pd/as)