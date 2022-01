Jim & Jim

Fashion-Kampagne am Flughafen lanciert

Die Agentur zeigt in einer Video-Serie Outfits von Grieder, Jelmoli & Co. Mit dem Slogan «what’s your style?» sind Modebegeisterte dazu aufgerufen, ihre eigenen Looks zu präsentieren.